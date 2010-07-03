Скончался барабанщик из проекта Макаревича

Скончался барабанщик Сергей Остроумов из музыкального коллектива "Оркестр креольского танго".

Об этом рассказал лидер группы Андрей Макаревич в своем Facebook-аккаунте. Деталей он не сообщил.

"Оркестр креольского танго" Макаревич создал в 2001 году. Его участники играют румбу, блюз, джаз.

Остроумов получил известность в начале 90-х годов благодаря выступлениям на нескольких фестивалях в квартете Кондакова – Рябова, в том числе на зарубежных.

После возвращения в Россию из Нидерландов стал одним из наиболее приглашаемых барабанщиков Петербурга. Последние годы жил и работал в Москве у Андрея Макаревича.