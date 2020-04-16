Умер актер из фильма "Рэмбо: Первая кровь"

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Скончался американский актер Брайан Деннехи. Об этом пишет издание "Variety".

Сообщается, что Деннехи ушел из жизни в возрасте 81 года в ночь на четверг. Близкие рассказали, что смерть актера не связана с коронавирусом, а наступила от естественных причин.

Наибольшую известность Брайану Деннехи принесла роль шерифа Тизла в фильме "Рэмбо: Первая кровь". По сюжету кинокартины он прогоняет из своего города ветерана вьетнамской войны Джона Рэмбо (Сильвестр Сталлоне), а затем начинает на него охоту.

Кроме того, Деннехи сыграл в фильмах "Парк Горького", "Сильверадо", "Иллюзия убийства" и многих других.

За работу на сцене театра актер награжден двумя престижными премиями "Тони".