Церемония прощания с Валентином Гафтом. Прямой эфир

Фото: Москва 24

В театре "Современник" прошло прощание с актером театра и кино, театральным режиссером, поэтом, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.

Актер скончался на 86-м году жизни. Причиной смерти стали последствия инсульта, который он перенес в 2019 году.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Он интересовался актерской профессией с детских лет, играл в школьном театре. Решил втайне от родителей поступить в театральное училище. Подал заявление в Щукинское училище и в школу-студию МХАТ. В Щукинском училище Валентин Гафт прошел первый тур, но провалил второй. В школу-студию МХАТ он поступил с первой попытки.

В 1957 году Валентин Гафт дебютировал на сцене Театра имени Моссовета. Через некоторое время перешел в Московский драматический театр (ныне Театр на Малой Бронной). С 1969 года актер выступал на сцене театр "Современник".

Дебютировал в кино в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". Гафт известен ролями в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Гараж" и других.