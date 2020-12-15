Церемония прощания с Валентином Гафтом. Прямой эфир

10:06
Фото: Москва 24
В театре "Современник" прошло прощание с актером театра и кино, театральным режиссером, поэтом, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.
Актер скончался на 86-м году жизни. Причиной смерти стали последствия инсульта, который он перенес в 2019 году.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Он интересовался актерской профессией с детских лет, играл в школьном театре. Решил втайне от родителей поступить в театральное училище. Подал заявление в Щукинское училище и в школу-студию МХАТ. В Щукинском училище Валентин Гафт прошел первый тур, но провалил второй. В школу-студию МХАТ он поступил с первой попытки.
В 1957 году Валентин Гафт дебютировал на сцене Театра имени Моссовета. Через некоторое время перешел в Московский драматический театр (ныне Театр на Малой Бронной). С 1969 года актер выступал на сцене театр "Современник".
Дебютировал в кино в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". Гафт известен ролями в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Гараж" и других.
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