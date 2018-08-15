Оперную певицу Валентину Левко похоронят 17 августа

Фото: www.kino-teatr.ru
Оперную певицу Валентину Левко, скончавшуюся 14 августа в возрасте 92 лет, похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Большого театра.
По данным пресс-службы, церемония отпевания и прощание с Валентиной Левко пройдет в пятницу, 17 августа, в храме Архангела Михаила при Кутузовской избе. После этого знаменитую солистку Большого театра похоронят на Троекуровском кладбище.
Накануне стало известно, что Народная артистка РСФСР скончалась после продолжительной тяжелой болезни. Ей было 92 года.
Валентина Левко родилась в Москве в 1926 году. Окончив Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу альта и Московскую государственную консерваторию, в период с 1957 по 1960 год она была солисткой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 1959 году Левко пригласили в Большой театр исполнить партию Ратмира в опере Глинки "Руслан и Людмила". А с 1960 по 1982 год она являлась солисткой оперной труппы Большого театра.
Валентина Левко также известна как талантливый преподаватель. В 2009 году в столице открыли Центр вокального искусства Валентины Левко, где она занимала должность художественного руководителя.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: