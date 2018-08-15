Оперную певицу Валентину Левко похоронят 17 августа

Оперную певицу Валентину Левко, скончавшуюся 14 августа в возрасте 92 лет, похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Большого театра.

По данным пресс-службы, церемония отпевания и прощание с Валентиной Левко пройдет в пятницу, 17 августа, в храме Архангела Михаила при Кутузовской избе. После этого знаменитую солистку Большого театра похоронят на Троекуровском кладбище.

Накануне стало известно, что Народная артистка РСФСР скончалась после продолжительной тяжелой болезни. Ей было 92 года.

Валентина Левко родилась в Москве в 1926 году. Окончив Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу альта и Московскую государственную консерваторию, в период с 1957 по 1960 год она была солисткой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 1959 году Левко пригласили в Большой театр исполнить партию Ратмира в опере Глинки "Руслан и Людмила". А с 1960 по 1982 год она являлась солисткой оперной труппы Большого театра.

Валентина Левко также известна как талантливый преподаватель. В 2009 году в столице открыли Центр вокального искусства Валентины Левко, где она занимала должность художественного руководителя.