Скончалась народная артистка России Валентина Левко

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Бывшая солистка Большого театра Валентина Левко скончалась во вторник в Москве в возрасте 92 лет.

Народная артистка РФ ушла из жизни после продолжительной тяжелой болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.

"Прощание с Валентиной Левко, скорее всего, пройдет в Академии им. Гнесиных. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище", – сказал собеседник агентства.

Дата и время прощания и похорон будут известны позже.

Ранее стало известно о кончине писателя Эдуарда Успенского. Автор книг "Каникулы в Простоквашино" и "Крокодил Гена и его друзья" ушел из жизни в возрасте 80 лет.