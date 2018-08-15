Скончался актер из сериалов "Каменская" и "В августе 44-го"

Фото: кадр из телесериала "Каменская-1", режиссер Юрий Мороз
Актер Николай Кириченко, известный по игре в сериале "Каменская", умер в возрасте 72 лет, сообщает пресс-служба Национального академического театра имени Янки Купалы в Facebook.
Причина смерти не уточняется. По данным белорусских СМИ, в течение последних лет артист тяжело болел, однако продолжал работать в театре и преподавать.
Николай Кириченко – народный артист Белоруссии. С 2005 по 2009 годы возглавлял Национальный академический театр имени Янки Купалы.
Известен по ролям в фильмах и сериалах "В августе 44-го", "Каменская", "Анастасия Слуцкая", "Доктор Смерть", "Журов-2" и "Охота на гауляйтера".
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