Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Актера Михаила Державина проводили в последний путь аплодисментами.

Как сообщает "Газета.ру", траурное мероприятие посетили Александр Ширвиндт, Константин Эрнст, Владимир Винокур, Наталья Селезнева, Евгений Герасимов, Вера Алентова, Владимир Матецкий и другие известные деятели.

Церемония прощания с народным артистом проходила в Московском академическом театре Сатиры, где актер прослужил пятьдесят лет.

Михаил Державин скончался в столице на 82-м году жизни 10 января. Он был тяжело болен. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.

В труппе Театра сатиры Державин играл с 1967 года. Снялся в десятках фильмах, среди них "Они были первыми", "Сон", "Лебедев против Лебедева", "Спасите утопающего", "Эффект Ромашкина", "Трое в лодке, не считая собаки" и другие.