Скончался композитор Дмитрий Данин

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Скончался советский и российский музыкант и композитор Дмитрий Данин. Как сообщает РИА Новости, ему было 69 лет.

"Дмитрий Яковлевич скончался в ночь с 13 на 14 октября после продолжительной болезни", – рассказал продюсер Максим Федоров.

По словам друга Данина, прощание с артистом состоится в крематории Митинского кладбища в пятницу, 16 октября.

Данин в 70–80-е годы был клавишником советского ВИА "Фестиваль". С этой группой, в частности, сотрудничал Максим Дунаевский. Артисты записывали музыку для фильмов "Д'Артаньян и три мушкетера", "Ах, водевиль, водевиль...", "Трест, который лопнул" и ряда других.