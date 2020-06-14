Индийский актер Сушант Сингх Раджпут покончил с собой

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Звезду индийского кино Сушанта Сингха Раджпута обнаружили мертвым в его собственном доме в Мумбаи.

Как передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал, 34-летний актер покончил с собой.

Раджпут стал известен после роли в фильме "Три ошибки моей жизни". После игры в этой кинокартине актера стали приглашать сниматься в лентах известных режиссеров.

Среди российских поклонников Раджпут завоевал популярность ролями в фильмах "Пикей", "М.С.Дхони: нерассказанная история", "Кедарнатх" и других.