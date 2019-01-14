Умер один из соавторов открытия гравитационных волн Михаил Городецкий

Профессор МГУ и научный директор Российского квантового центра Михаил Городецкий скончался в Москве. Ему был 51 год.

Область его научных интересов – физика высокодобротных оптических, СВЧ и механических систем. Работы ученого использовались при создании сверхчувствительных детекторов для наблюдения гравитационных волн LIGO, отмечает портал "Мир 24". Команды исследователей под его руководством открыли и разработали несколько уникальных миниатюрных приборов, в том числе компактный анализатор химического состава различных жидкостей и газов. Он может стать частью будущих смартфонов.

В качестве приглашенного исследователя неоднократно работал не только в российских научных организациях, но и в Лаборатории реактивного движения NASA, в Институте квантовой оптики Общества Макса Планка, Институте Нильса Бора в Копенгагене.

В МГУ, где работал Городецкий, выразили соболезнования родственникам и отметили, что он был "одним из самых цитируемых отечественных ученых" – его статьи и диссертации были процитированы более 18 тысяч раз. В 2016 году он был отмечен премией Scopus Award Russia.