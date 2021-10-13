Церемония прощания с Маркиным состоится 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первого официального представителя СК России Владимира Маркина похоронят на Троекуровском кладбище 14 октября. Об этом сообщается на странице ведомства в Instagram.
"Церемония прощания с Владимиром Ивановичем Маркиным состоится в четверг, 14 октября, в 13:30 на Троекуровском кладбище, прощальный зал № 15", – говорится в сообщении.
Первый руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России умер 12 октября в возрасте 64 лет. По данным некоторых СМИ, Маркин был тяжело болен.
В СК рассказали, что благодаря неординарным решениям Маркина ведомству удалось выстроить конструктивное взаимодействие со средствами массовой информации в соответствии с принципами гласности.
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