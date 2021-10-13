Церемония прощания с Маркиным состоится 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первого официального представителя СК России Владимира Маркина похоронят на Троекуровском кладбище 14 октября. Об этом сообщается на странице ведомства в Instagram.

"Церемония прощания с Владимиром Ивановичем Маркиным состоится в четверг, 14 октября, в 13:30 на Троекуровском кладбище, прощальный зал № 15", – говорится в сообщении.

Первый руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России умер 12 октября в возрасте 64 лет. По данным некоторых СМИ, Маркин был тяжело болен.

В СК рассказали, что благодаря неординарным решениям Маркина ведомству удалось выстроить конструктивное взаимодействие со средствами массовой информации в соответствии с принципами гласности.

