Скончался дирижер Лео Корхин

Российский дирижер Лео Корхин скончался 11 августа на 90-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре, передает РИА Новости.

В комитете выразили соболезнования родным и близким дирижера и отметили его профессиональный путь. Как подчеркивается в сообщении пресс-службы, Корхин имел большой авторитет в культурном сообществе.

Дирижер более 50 лет был художественным руководителем Ленинградского, а затем Петербургского балета на льду. Кохрин дирижировал оркестром Ленинградской филармонии, а также преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.

Кохрин принимал участие в записи музыкального сопровождения к таким фильмам как "Белое солнце пустыни" и "Женя, Женечка и "Катюша".