Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Кира Крейлис-Петрова

Фото: alexandrinsky.ru

Умерла заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова, сообщается на сайте Александринского театра. Актриса ушла из жизни 12 мая в возрасте 89 лет.

Кира Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. Она снялась в таких телесериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Русские страшилки" и "Вовочка".

В Александринском театре она служила более 30 лет. Наиболее успешными оказались роли Халиды ("Тринадцатый председатель", 1980), Еремеевны ("Недоросль", 1990), Феклы Ивановны, свахи ("Женитьба", 1998) и Шутихи ("Сказка о царе Салтане", 1999).