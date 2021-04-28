Умер четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель

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Скончался четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной России Роман Гейзель, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Гейзель ушел из жизни в возрасте 40 лет. В ФХМР выразили глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.

Роман Гейзель являлся четырехкратным чемпионом мира. Помимо этого, на его счету числились две серебряные награды мировых первенств. Хоккеист выступал за кемеровский "Кузбасс" (1998–2012) и новосибирский "Сибсельмаш" (2012–2013).