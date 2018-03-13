Табакова похоронят рядом с Зельдиным и Броневым

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Актера и режиссера Олега Табакова похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища.

Могила артиста будет расположена неподалеку от захоронений Ильи Глазунова, Владимира Зельдина и Леонида Броневого, рассказали в столичной мэрии, передает Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что отпевание Табакова будет закрытым от общественности. Такое желание высказали родственники артиста. Прощание с актером состоится в МХТ имени Чехова 15 марта, в тот же день его похоронят.

Народный артист СССР Олег Табаков ушел из жизни 12 марта в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Артист попал в реанимацию Первой Градской больницы в ноябре прошлого года, с тех пор информация о его самочувствии все время менялась. У Табакова диагностировали пневмонию, позже стало известно, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.