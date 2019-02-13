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11:06

Умер финский музыкант Олли Линдхольм

утраты

11:06

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Фото: wikimedia.org/Javatyk/public domain

Певец, основатель группы Yö Олли Линдхольм скончался в Финляндии на 55-ом году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на радиовещательную корпорацию Yle.

Линдхольм родился в 1964 году в городе Пори. В 1981 году основал рок-группу Yö, чей дебютный альбом стал золотым, в мире было продано свыше 80 тысяч пластинок. Среди хитов Линдхольма – Joutsenlaulu, Ihmisen poika, Rakkaus on lumivalkoinen. В последние годы певец был судьей в финской версии проекта "Голос". В 2010 году сыграл в экранизации мюзикла Jos rakastat.

утраты

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