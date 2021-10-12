Умерла супруга Вахтанга Кикабидзе – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Супруга певца и актера Вахтанга Кикабидзе Ирина скончалась после продолжительной болезни. Об этом со ссылкой на директора артиста Олега Толмачева сообщает "Пятый канал".
"Она умерла сегодня (11 октября. – Прим. ред.). Долгое время она болела", – сказал Толмачев.
Он подчеркнул, что причиной смерти стал не коронавирус. Он также добавил, что Кикабидзе только недавно вернулся с гастролей.
Ирина Кебадзе является заслуженной артисткой Грузии. Она окончила Вагановское хореографическое училище в Ленинграде. Работала прима-балериной Тблисского академического оперного театра.
В браке Кикабизде и Кебадзе находились более 50 лет и вырастили двоих детей. Артисты познакомились на гастролях в Будапеште в 1965 году.
Несмотря на солидный возраст, Вахтанг Кикабидзе продолжает работать. Ранее стало известно, что он снялся в одном из эпизодов заключительного сезона сериала "Сваты".
Долгое время актер не появлялся на публике из-за того, что болел коронавирусом. Он отмечал, что в полную силу ему не позволяли работать ограничения из-за пандемии.
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