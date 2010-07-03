В Москве умерла диджей Жанна Рассказова

Диджей Жанна Рассказова скончалась в Москве в возрасте 29 лет.
Как рассказала ее знакомая, актриса Светлана Степанковская, она умерла вечером 11 августа у себя дома. РБК передает, что к девушке вызывали скорую помощь. Источник в правоохранительных органах заявил телеканалу, что это, предположительно, связано с передозировкой наркотиков.
Однако коллега Рассказовой Алексей Чернорот в беседе с РБК выразил уверенность, что никаких наркотиков не было.
"Обычная красивая женщина, уверенная в себе, очень талантливая. Она долго занималась диджейством, потом был перерыв. Мы познакомились, чтобы я как раз помог ей немного восстановить знания", – цитирует его "Газета.ру".
Чернорот пояснил, что у них было несколько уроков. "Я приезжал к ней домой, мы подбирали песни, помогал ей. Познакомились месяца два назад", – отметил он. Диджей добавил, что потом она уехала на отдых и по делам в Европу, с ним давно не связывалась.
Рассказова работала в московских ночных клубах и была моделью Playboy. В 2012 году она стала девушкой месяца. Диджей также вела блог в Instagram с 820 тысячами подписчиков.
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