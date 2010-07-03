Фото: http://www.instagram.com/liay5

Киберспортсменка Лилия Новикова умерла в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По информации источника, 26-летняя девушка была найдена в ванной комнате в квартире на Кутузовском проспекте. Первой обнаружила девушку ее соседка.

"Родственники заволновались, когда девушка перестала отвечать на телефонные звонки и попросили соседку проверить ее. Та обнаружила тело девушки", – сказал собеседник.

По предварительной информации, причиной смерти является удар током во время того, как девушка сушила волосы. По факту происшествия проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Погибшая Лилия Новикова занималась киберспортом, играла в онлайн-покер, вела об игре свои каналы в соцсетях. Девушка также увлекалась боксом, греблей и стрельбой из лука.

