Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин

Фото: www.instagram.com/alexeysafiulin

Умер бывший солист Мариинского театра, участник музыкального проекта "Голос" Алексей Сафиулин. Ему было 44 года.

"Скоропостижно скончался. Сердечный приступ. Гастроли, перелеты и московская жара не оставили шансов спасти молодого и здорового мужчину. Диагноз – внезапная смерть от сердечного приступа", – сообщили РИА Новости в семье музыканта.

На странице артиста в Instagram говорится, что прощание с Алексеем состоится 13 июня в 10:30 в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.

Алексей Сафиулин был участником шестого сезона шоу "Голос" на Первом канале. Его наставницей в проекте была российская певица Пелагея. Музыкальное шоу является российской версией международного проекта The Voice. Наставники повернуты к сцене спиной и выбирают участников своих команд только на слух.

Сафиулин окончил вокальное отделение ГИТИСа. Во время учебы Алексей старался принимать участия во всевозможных российских и зарубежных музыкальных проектах. После института он выступал в Московском музыкальном театре, Московской государственной академической филармонии и в Мариинском театре.

