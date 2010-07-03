Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин

Умер бывший солист Мариинского театра, участник музыкального проекта "Голос" Алексей Сафиулин. Ему было 44 года.
"Скоропостижно скончался. Сердечный приступ. Гастроли, перелеты и московская жара не оставили шансов спасти молодого и здорового мужчину. Диагноз – внезапная смерть от сердечного приступа", – сообщили РИА Новости в семье музыканта.
На странице артиста в Instagram говорится, что прощание с Алексеем состоится 13 июня в 10:30 в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.
Алексей Сафиулин был участником шестого сезона шоу "Голос" на Первом канале. Его наставницей в проекте была российская певица Пелагея. Музыкальное шоу является российской версией международного проекта The Voice. Наставники повернуты к сцене спиной и выбирают участников своих команд только на слух.
Сафиулин окончил вокальное отделение ГИТИСа. Во время учебы Алексей старался принимать участия во всевозможных российских и зарубежных музыкальных проектах. После института он выступал в Московском музыкальном театре, Московской государственной академической филармонии и в Мариинском театре.
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