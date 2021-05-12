Народного артиста РФ Владимира Качана похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Народного артиста РФ, композитора, актера и писателя Владимира Качана похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра "Школа современной пьесы".
Ранее прошла церемония прощания с артистом, на которой присутствовали глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, актер и продюсер Марк Рудинштейн и другие.
Народный артист России Владимир Качан скончался в возрасте 73 лет от коронавирусной инфекции.
Владимир Качан родился 18 мая 1947 года в Уссурийске. Он учился в Рижской средней школе № 10, а после ее окончания в 1965 году поступил в Щукинское училище.
Артист стал известен благодаря таким фильмам, как "Петровка, 38" (1979), "Троцкий" (1993), "Несут меня кони" (1996), "Зависть богов" (2000), "Очарование зла" (2006).
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