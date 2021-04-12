Прощание с Эмилем Верником пройдет 13 апреля

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Эмилем Верником пройдет 13 апреля в Портретном фойе МХТ имени Чехова. Об этом сообщил его сын Вадим.

"Прощание с папой состоится во вторник, 13-го, в 11:00 в МХТ имени Чехова в Портретном фойе", – написал он в своем Instagram.

Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник умер на 97-м году жизни.

Эмиль Верник окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского в 1946 году. В период с 1947 по 1958 год он служил в театре "Московские литературные чтения". В 1958 году Верник начал свою работу на Всесоюзном радио.

Под его руководством удалось осуществить свыше 200 радиопостановок. К участию он привлекал таких актеров, как Олег Ефремов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков.

Народный артист также занимался преподавательской деятельностью в Школе-студии МХАТ.