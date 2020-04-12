Толстая сообщила о смерти публициста Александра Тимофеевского

Фото: facebook.com/timofeevsky

Скончался публицист и кинокритик Александр Тимофеевский-младший.

Как сообщила писательница Татьяна Толстая в Facebook, он умер в возрасте 61 года. "Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер. Только что", – написала Толстая.

Александр Тимофеевский-младший – сын писателя и поэта Александра Тимофеевского. Последний – автор песни "Пусть бегут неуклюже", книги "Дюймовочка".

Тимофеевский-младший окончил киноведческий факультет ВГИКа, передает "Аргументы и факты". Работал в изданиях "Коммерсант", "Русская жизнь", "Искусство кино, "Сноб" и "Известия".