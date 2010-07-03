Скончался режиссер документального кино Сергей Страхов

На 83-м году жизни скончался режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Страхов. Отпевание состоится в субботу, 13 апреля, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Страхов известен по фильму "Страна Данелия" о творческом пути Георгия Данелии, а также по телевизионным работам "Павел Флоренский – путь к истине", "Платье для короля", "Автора!". Является автором сборника рассказов о профессии режиссера "Ба-байки правдивые".

Страхов получил образование в Грузинском государственном политехническом институте и ВГИК. Работал в киноконцерне "Грузия-фильм", Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов, телеканале "Культура".