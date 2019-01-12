Последнего председателя Верховного Совета СССР Лукьянова похоронили в Москве

Фото: ТАСС/Мусаэльян Владимир

Советского партийного деятеля, российского политика, последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, передает РИА Новости.

Процессию сопровождала рота почетного караула. Политик был погребен под гимн РФ и залпы почетного караула.

Прощание с ним состоялось 12 января в Ритуальном зале Центральной клинической больницы. Родные и близкие, коллеги и соратники несли цветы, чтобы почтить память политика.

Лукьянов скончался в возрасте 88 лет. В 1990–1991 годы он занимал пост председателя Верховного Совета СССР, на котором сменил Михаила Горбачева. С 1993 по 2003 год Лукьянов был депутатом Госдумы от Смоленской области, в парламенте второго созыва возглавлял комитет по законодательству.