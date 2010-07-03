Губернатор Ставрополья напомнил, как Лужков оказал помощь региону

Фото: ITAR-TASS/Юрий Машков

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров выразил соболезнования в связи со смертью экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом глава региона сообщил на своей официальной странице в Instagram.

"Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Яркая личность, деятельный политик. Он стал частью истории страны, и нашего края – тоже. <...> Соболезную родным и близким", – написал Владимиров.

Глава Ставрополья также отметил, что регион всегда будет помнить о помощи, которую Лужков оказал после нападения террористов в 1995 году. Тогда группа боевиков численностью около 200 человек захватила в заложники более 1600 жителей Буденновска, которых согнали в местную больницу. В результате теракта погибли 129 человек, 415 получили ранения.

"Благодаря личному участию и энергии Юрия Михайловича после трагических событий 1995 года была восстановлена та самая больница в Буденновске, Ставрополье этого не забывает", – напомнил губернатор.

Владимиров добавил, что "добрая память о Лужкове и о его поступке всегда будет жить на ставропольской земле".

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Сайт Москва 24 подготовил подборку знаковых мест столицы, которые появились за время мэрской деятельности Юрия Лужкова. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.