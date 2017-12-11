Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Народного артиста СССР, актера театра и кино Леонида Броневого похоронили на Новодевичьем кладбище в столице недалеко от могил художника Ильи Глазунова и актера Владимира Зельдина.
На кладбище приехало около 70 человек, среди которых были поклонники артиста и его коллеги. Церемония прощания состоялась 11 декабря в театре "Ленком", где работал Броневой. Проводить актера в последний путь пришли свыше 300 человек. Они по очереди выходили на сцену, где располагался гроб, с гвоздиками в руках. Траурный конвой внес на сцену прощальный венок от президента РФ Владимира Путина.
Когда на церемонии прозвучали стихи "Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять…" Федора Тютчева в записи самого Броневого, многие из пришедших не могли сдержать слез. С артистом простились режиссер Марк Захаров, директор театра "Ленком" Марк Варшавер, актер Олег Меньшиков, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что память Броневого могут увековечить в Москве.
Леонид Броневой скончался 9 декабря в возрасте 88 лет после тяжелой болезни. Он наиболее известен по фильмам "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Небеса обетованные".
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