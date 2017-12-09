С Леонидом Броневым попрощаются в "Ленкоме"

Фото: портал Москва 24/Александр Яроцкий

Прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым состоится 11 декабря в Большом зале театра "Ленком", сообщает РИА Новости.

Гражданская панихида начнется в 11 утра. Место похорон артиста пока неизвестно, но театр просит Новодевичье кладбище.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что память Броневого могут увековечить в Москве.

По его словам, наверняка соответствующее предложение поступит в комиссию от театра "Ленком", где служил актер. "И уверен, что мы его обязательно примем", – цитирует Герасимого ТАСС.

Артист театра и кино Леонид Броневой умер в больнице утром 9 декабря после тяжелой болезни. Ему было 88 лет. Прощание с артистом состоится в "Ленкоме".

Броневой родился 17 декабря 1928 года. Он являлся лауреатом Государственных премий РСФСР и России, был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством".

Он сыграл в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Небеса обетованные".