С Леонидом Броневым попрощаются в "Ленкоме"

Фото: портал Москва 24/Александр Яроцкий
Прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым состоится 11 декабря в Большом зале театра "Ленком", сообщает РИА Новости.
Гражданская панихида начнется в 11 утра. Место похорон артиста пока неизвестно, но театр просит Новодевичье кладбище.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что память Броневого могут увековечить в Москве.
По его словам, наверняка соответствующее предложение поступит в комиссию от театра "Ленком", где служил актер. "И уверен, что мы его обязательно примем", – цитирует Герасимого ТАСС.
Артист театра и кино Леонид Броневой умер в больнице утром 9 декабря после тяжелой болезни. Ему было 88 лет. Прощание с артистом состоится в "Ленкоме".
Броневой родился 17 декабря 1928 года. Он являлся лауреатом Государственных премий РСФСР и России, был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством".
Он сыграл в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Небеса обетованные".
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