Умерла украинская балерина Светлана Исакова

Ведущая солистка балета Харьковского академического театра оперы и балета имени Лысенко Светлана Исакова скончалась 10 августа в результате автомобильной аварии. Об этом сообщает пресс-служба театра.

"Совсем недавно она отметила свой тридцать первый день рождения", − отмечается в сообщении пресс-службы. По словам коллег, Исакова "отдыхала, набиралась сил к новому сезону, чтобы снова радовать зрителей темпераментом и танцевальным мастерством, искренними эмоциями своих балетных героинь".

Сотрудники театра выразили соболезнования родным и близким балерины, подчеркнув, что она ушла "на взлете, еще не достигнув пика своей творческой карьеры". "Она росла как балерина от спектакля к спектаклю, ярко показывая себя как в классической, так и в современной хореографии", − рассказали в театре.

Ранее сообщалось, что в начале августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончалась певица Александра Стрельченко. Голос народной артистки РСФСР звучит в фильмах "Война и мир", "Пришел солдат с фронта" и симфонической поэме Евгения Светланова "Калина красная".