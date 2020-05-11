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Общество

15:05

Умер российский правовед Александр Маковский

утраты общество

Скончался советский и российский правовед, научный руководитель Исследовательского центра частного права имени С. С. Алексеева при президенте России Александр Маковский. Он ушел из жизни в возрасте 89 лет, передает ТАСС.

"11 мая 2020 года на 90-м году жизни скончался заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.ю.н., профессор А. Л. Маковский", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте центра.

С 2014 года Александр Маковский являлся научным руководителем Исследовательского центра. До этого он занимал пост первого заместителя председателя совета учреждения.

Известно, что правовед принимал участие в подготовке проектов Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик 1961 года, Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, Кодекса торгового мореплавания СССР 1968 года.

Помимо этого, Маковский имеет орден Почета и почетную грамоту президента РФ. Также он награжден орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени и орденом Александра Невского.

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