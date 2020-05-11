Умер сыгравший в сериале "Сайнфелд" актер Джерри Стиллер

Фото: стоп-кадр сериала "Seinfeld", 1989 год

Скончался американский актер Джерри Стиллер, сыгравший в сериале "Сайнфелд". Он ушел из жизни в возрасте 92 лет.

"С грустью сообщаю, что мой отец Джерри Стиллер ушел из жизни <...>. Нам будет очень его не хватать", – приводит ТАСС сообщение сына Стиллера Бена.

Отмечается, что актер умер от естественных причин.

Джерри Стиллер известен своими ролями в таких фильмах, как "Лак для волос", "Захват поезда Пелэм 1-2-3". Кроме того, он играл в сериале "Король Квинса" и озвучивал персонажей мультфильма "Король Лев 3: Акуна Матата" и мультсериала "Геркулес".