Умер режиссер Николай Тарханов

Фото: instagram.com/nickolai_tarkhanov

Российский режиссер, оператор, фотограф Николай Тарханов умер 10 мая в Иркутской области. Ему был 51 год, передает ТАСС со ссылкой на дизайнера Гомбо Зориктуева.

"Николай был одной из таких заряженных частиц, он ею и оставался до последних дней, несмотря на то, что много лет прошло, он всегда помогал делом и словом, был другом и товарищем", – отметил Зориктуев.

Он уточнил, что накануне у Тарханова резко упало давление. Незадолго до смерти режиссер приехал из Африки.

Николай Тарханов родился 14 июля 1967 года. Окончив кинооператорский факультет ВГИК, снимал документальное кино. Его фильмография включает более 20 игровых и документальных картин, часть из которых были созданы по заказу Госкино.

Тарханов был членом Русского географического общества, Гильдии неигрового кино и телевидения, а также руководил Клубом жанровой и репортажной фотографии в Иркутске.

Зрители запомнят его по фильмам "Уроки Жизни", "Три круга войны", "Поколение" и "Без неба".