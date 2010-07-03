Миллиардер Владислав Тетюхин умер на 87-м году жизни

Фото: ТАСС/Ведомости

Меценат, миллиардер Владислав Тетюхин умер после тяжелой болезни. Ему было 86 лет, сообщает сайт основанного им Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле.

Соболезнования родным мецената выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал Тетюхина признанным мэтром титановой отрасли, новатором и изобретателем, который стремился менять мир к лучшему.

Основатель центра стоял у истоков отечественной титановой металлургии. Он участвовал в выплавке первого в стране титанового слитка.

Тетюхин родился 29 ноября 1932 года в Москве. Закончил Московский институт стали и сплавов. По распределению попал на Верхнесалдинский металлообрабатывающей завод в городе Верхняя Салда. Там наладил одно из первых в мире производств титана.

Семь лет назад доктор технических наук, действительный член РАИН Тетюхин занял 153-е место в списке Forbes с состоянием в 690 миллионов долларов. Он также был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.