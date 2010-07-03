Трехкратная чемпионка мира по велоспорту скончалась в возрасте 23 лет

Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке Келли Кэтлин скончалась в возрасте 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велоспорта США (UCI).
"Келли была для нас больше чем спортсменом, и она всегда будет частью велоспортивной семьи США. Наши мысли и молитвы с семьей Кэтлин. Это невероятно трудное время, и мы хотим уважать их конфиденциальность", – заявил президент UCI Роб Демартини.
Ранее брат спортсменки Колин Кэтлин сообщил, что его сестра покончила с собой в ночь на 8 марта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Келли Кэтлин окончила университет Миннесоты и была аспирантом Стэнфордского университета. Она изучала вычислительную математику. Кэтлин побеждала на чемпионатах мира в 2016, 2017 и 2018 годах. Кроме того, она являлась серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
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