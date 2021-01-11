СМИ сообщили о смерти сестры Джорджа Буша-старшего

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Скончалась родная сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Эллис Буш. Об этом передает издание New York Times.

Сын Нэнси Буш заявил, что она умерла на 95-м году жизни в доме престарелых в штате Массачусетс. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией COVID-19.

Известно, что Нэнси Буш оказалась в больнице с повышенной температурой 30 декабря. Тест подтвердил заражение коронавирусом.

Нэнси Буш родилась 4 февраля 1926 года. Она являлась одной из пяти детей в семье и единственной дочерью.

В 1988 году Нэнси Буш вступила в Республиканскую партию, где активно занималась агитацией в поддержку своего брата, а позднее и племянника - Джорджа Буша-младшего.

Джордж Буш-старший, возглавлявший США в 1989-1993 годы, умер 1 декабря 2018 года. Он скончался в возрасте 94 лет в одной из больниц Хьюстона.