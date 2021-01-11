Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

06:25

СМИ сообщили о смерти сестры Джорджа Буша-старшего

утраты за рубежом

Фото: AP Photo/Marcy Nighswander

Скончалась родная сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Эллис Буш. Об этом передает издание New York Times.

Сын Нэнси Буш заявил, что она умерла на 95-м году жизни в доме престарелых в штате Массачусетс. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией COVID-19.

Известно, что Нэнси Буш оказалась в больнице с повышенной температурой 30 декабря. Тест подтвердил заражение коронавирусом.

Нэнси Буш родилась 4 февраля 1926 года. Она являлась одной из пяти детей в семье и единственной дочерью.

В 1988 году Нэнси Буш вступила в Республиканскую партию, где активно занималась агитацией в поддержку своего брата, а позднее и племянника - Джорджа Буша-младшего.

Джордж Буш-старший, возглавлявший США в 1989-1993 годы, умер 1 декабря 2018 года. Он скончался в возрасте 94 лет в одной из больниц Хьюстона.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать