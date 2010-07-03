Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/POOL

Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким экс-мэра Юрия Лужкова. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

"Дмитрий Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова", – цитирует Осипова ТАСС.

Он напомнил, что у Медведева и Лужкова были непростые отношения. При этом Осипов призвал не забывать, что Лужков управлял столицей в самый сложный для города период.

Ранее свои соболезнования выразил Владимир Путин. Также свои соболезнования выразил Сергей Собянин, отметив энергичность и жизнерадостность бывшего градоначальника.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что память о бывшем мэре увековечат в столице.

Юрия Лужкова не стало 10 декабря в возрасте 83 лет. По данным СМИ, он умер в Германии, где ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Экс-мэра похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. По ее словам, такое решение принято на основании обращения его родственников. Дату захоронения позже определят родные экс-мэра.

По некоторым данным, тело Лужкова перевезут в Москву из Мюнхена вечером 11 декабря. Посольство РФ в Германии поможет с доставкой тела на родину.

Для транспортировки тела семье покойного нужно собрать и перевести на немецкий язык все необходимые документы, чтобы предоставить ЗАГСу Мюнхена.