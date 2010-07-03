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Москва 24

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Общество

14:08

Шахназаров выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

утраты общество

Фото: ТАСС

Режиссер и руководитель киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров выразил соболезнования родным и близким экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

"Надо сказать, что это одна из таких ярких фигур не только в истории Москвы, но и нашей страны, он на протяжении долгого времени определял вообще вектор развития страны, как говорится, со всеми достижениями и заблуждениями той эпохи. Поэтому, конечно, он останется в нашей памяти как одна из вех в нашей, а уж тем более московской истории", – сказал Шахназаров Москве 24.

Режиссер отметил, что Лужков поддерживал многие театры, а также помогал Крыму и Севастополю.

"Помогал крымчанам, когда у них была сложная ситуация, там в 90-е годы, когда никто этим не занимался. Это одно из самых таких важных дел в его биографии. В том числе он многим деятелям культуры помогал, в этом смысле человек был активный", – подчеркнул Шахназаров.

Ранее соболезнования в связи с кончиной Лужкова выразил Сергей Собянин.

Юрий Лужков умер 10 декабря в одной из клиник Мюнхена. Ему было 83 года.

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. По ее словам, такое решение принято на основании обращения его родственников. Дату захоронения определят родные экс-мэра.

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