Скончался актер Сергей Комаров

Фото: teatrarmii.ru

Умер актер Центрального академического театра Российской Армии Сергей Комаров.

Как говорится на сайте театра, он скончался в четверг, 9 апреля на 70-м году жизни после продолжительной болезни.

В театре выразили соболезнования родным и близким артиста. Время и место прощания будет объявлено позднее.

Комаров служил в Театре Российской армии с 1972 года. Он выезжал в составе военно-шефских бригад в Западную группу войск, а также в Афганистан и Чечню.

Он аккомпанировал многим артистам театра и играл в спектаклях "Севильский цирюльник", "Похождения бравого солдата Швейка", "Мы – русский народ" и других.