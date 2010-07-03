Умер актер из "Санта-Барбары" Джед Аллан

Фото: ИТАР-ТАСС/Дмитрий Копылов

Звезда телесериала "Санта-Барбара" американский актер Джед Аллан умер в Калифорнии в возрасте 84 лет. О его кончине сообщил на своей странице в Facebook друг и коллега актера Эй Мартинес.

Мартинес назвал "особым даром" Аллана "удивительное сочетание профессионализма и вдохновения". По его словам, актер запомнился всем как "щедрый, добрый, веселый и сильный человек". "Благодарен судьбе за то, что мне посчастливилось работать с ним и быть его другом", − подчеркнул Мартинес.

Российским зрителям Джед Аллан известен, в первую очередь, по роли главы СиСи Кэпвелла в телесериале "Санта-Барбара". Эта роль, которой актер посвятил почти десять лет, стала главной в его карьере.

Аллан также принимал участие в сериалах "Коломбо", "Беверли-Хиллз 90210", "C.S.I.: Майами", "Клиент всегда мертв" и снялся во французском фильме "Арлетт".