Умер актер из "Санта-Барбары" Джед Аллан

Звезда телесериала "Санта-Барбара" американский актер Джед Аллан умер в Калифорнии в возрасте 84 лет. О его кончине сообщил на своей странице в Facebook друг и коллега актера Эй Мартинес.
Мартинес назвал "особым даром" Аллана "удивительное сочетание профессионализма и вдохновения". По его словам, актер запомнился всем как "щедрый, добрый, веселый и сильный человек". "Благодарен судьбе за то, что мне посчастливилось работать с ним и быть его другом", − подчеркнул Мартинес.
Российским зрителям Джед Аллан известен, в первую очередь, по роли главы СиСи Кэпвелла в телесериале "Санта-Барбара". Эта роль, которой актер посвятил почти десять лет, стала главной в его карьере.
Аллан также принимал участие в сериалах "Коломбо", "Беверли-Хиллз 90210", "C.S.I.: Майами", "Клиент всегда мертв" и снялся во французском фильме "Арлетт".
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