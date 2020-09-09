Умер заместитель главного судебного пристава столицы Владимир Савостов

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Умер замначальника Главного управления Федеральной службы судебных приставов по столице Владимир Савостов. Причиной смерти стал сердечный приступ, говорится на официальном сайте ведомства.

"9 сентября на 49-м году жизни от острой сердечной недостаточности скончался Владимир Анатольевич Савостов, заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве – заместитель главного судебного пристава Москвы, подполковник внутренней службы", – сообщили в ФССП. В сообщении добавили, что коллеги скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

В ГУ ФССП по городу Савостов курировал работу кадровой службы. В 2000 году он закончил Тюменский государственный университет. Имеет медаль "150 лет основания института судебных приставов".

Находился на посту заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов с мая этого года.