Завершилась церемония прощания с Вилли Токаревым

Фото: скриншот с трансляции Москва 24

В столице простились с музыкантом и певцом Вилли Токаревым. Гражданская панихида прошла в храме Святителя Николая.

На церемонии присутствовали друзья, коллеги и поклонники музыканта. При входе в храм звучали песни музыканта. У гроба, установленного в центре храма, стояли живые цветы и горели свечи.

Теперь Токарева похоронят на Калитниковском кладбище.

Вилли Токарев умер 4 августа в одной из столичных больниц. В городской комиссии по монументальному искусству заявили, что в Москве могут увековечить память певца.

Певец родился в 1934 году. В 40 лет эмигрировал в США, а в 1989 году посетил СССР с концертами. В 1990-е музыкант переехал в Москву, где открыл студию звукозаписи.

Среди наиболее известных песен: "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья".