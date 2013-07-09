Ушел из жизни руководитель портала "Грамота.ру" Алексей Кормилицын

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Сегодня, 9 июля, на 53-м году жизни скончался руководитель проекта "Грамота.ру" Алексей Геннадьевич Кормилицын. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщает портал "Грамота.ру".

Алексей Кормилицын был бессменным руководителем портала "Грамота.ру" со дня его основания. За все время работы справочная служба интернет-портала ответила на 270 тысяч вопросов посетителей сайта. Под руководством Кормилицына создавались интерактивные диктанты и учебники, системы электронных словарей, а также первая в мире SMS-олимпиада по русскому языку.

Помимо сайта "Грамота.ру" Алексей Кормилицын являлся создателем антинаркотического ресурса "Нет - наркотикам", справочно-информационного портала "Религия и СМИ", культурно-просветительского ресурса "Александр Исаевич Солженицын", портала "Героическая история России в проектах "Гостелерадиофонда".

В последнее время основные усилия Алексея Кормилицына были направлены на создание безопасной, социально ориентированной, развивающей и обучающей информационной среды для детей в сети Интернет.