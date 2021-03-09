Умерла автор детективов Татьяна Полякова

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Писательница Татьяна Полякова умерла во Владимире на 62-м году жизни. Об этом сообщила ее менеджер Валерия Сергеева.

"Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью. Прощание состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре", – цитирует ТАСС Сергееву.

Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. За свою жизнь она написала более 90 детективных романов. Ее называли звездой авантюрного детектива.

Согласно данным Российской книжной палаты, Татьяна Полякова регулярно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России. Она также является обладательницей нескольких литературных премий.

По книгам Поляковой сняты фильмы "Тонкая штучка", "Черта с два", "Как бы не так", "Строптивая мишень" и "Тень стрекозы".