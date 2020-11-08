Умер виолончелист Александр Бузлов



Российский виолончелист Александр Бузлов скончался на 38-м году жизни. Об этом заявил его педагог, профессор Московской консерватории имени Чайковского Алексей Селезнев на странице в Facebook.

"Сегодня утром умер мой самый первый и самый любимый ученик Саша Бузлов. 37 лет.Тромб", – сообщил преподаватель в социальной сети. По его словам, у Бузлова осталась дочь, которой три года.

Александр Николаевич Бузлов родился в Москве в 1983 году. Свой первый Гран-при "Моцарт 96" виолончелист завоевал в Монте-Карло, когда ему было 13 лет. В 2006 году окончил Московскую консерваторию. Его имя занесли в Золотую книгу молодых талантов России "XX век – XXI веку". Бузлов проводил мастер-классы в России, США и Европе.