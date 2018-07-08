Скончался писатель и журналист Валерий Ганичев

Фото: ТАСС/Виталий Созинов
Писатель и журналист Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщили в Секретариате правления Союза писателей России.
"Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валерия Николаевича", − сказано в сообщении организации, которую Ганичев возглавлял с 1994 по 2018 год. Место и время похорон объявят дополнительно, добавили в Союзе писателей.
Валерий Ганичев родился в 1933 году в Новгородской области. Переехав в Москву, он занимался журналистикой. В период с 1968 по 1978 год был директором издательства "Молодая гвардия", а затем в течение двух лет являлся главным редактором газеты "Комсомольская правда". Кроме того, с 1981 по 2001 год Ганичев возглавлял редакцию журнала "Роман-газета".
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