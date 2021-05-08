Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

Фото: ТАСС/Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард

В возрасте 100 лет умер бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев, сообщает ТАСС.

Лигачева не стало 7 мая. Незадолго до смерти его положили в Центральную клиническую больницу. Там он периодически проходил поддерживающее лечение.

Лигачев – советский и российский политический и государственный деятель, секретарь ЦК КПСС (1983–1990). Он родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области).

С апреля 1985 года он был членом Политбюро, в 1985–1988 годах в качестве секретаря ЦК КПСС отвечал за вопросы идеологии. Фактически он был вторым лицом в партии после Михаила Горбачева.