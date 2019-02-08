Скончался актер Александр Зоточкин

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Известный актер театра и кино Александр Зоточкин умер в реанимации одной из столичных больниц, передает агентство НСН.

О причинах смерти артиста не сообщается. Ему было всего 34 года.

Похоронят актера в городе Моршанск Тамбовской области.

Александр Зоточкин родился 19 мая 1984 года. Окончил Ярославский государственный театральный институт. Играл в Калужском ТЮЗе, затем в Калужском драматическом театре. Снимался в кино и сериалах.

Запомнился зрителю в таких работах, как "Семь жен одного холостяка", "Косатка", "Кино про Алексеева", "Временщик", "ОСА", "Неравный брак", "Шериф".