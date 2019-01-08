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12:13

В Москве простились с Иваном Бортником

утраты

12:13

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Фото: Агентство "Москва" Сергей/Киселев


В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом России Иваном Бортником, сообщает Агентство "Москва".

На сцене Театра на Таганке находился открытый гроб, к которому несли цветы, над ним – портрет артиста. Звучали песни Владимира Высоцкого, а также другие любимые композиции артиста.

На церемонию,пришли его коллеги, близкие и поклонники.

Также проводить артиста в последний путь пришли поэт Влад Маленко, народный артист России Евгений Герасимов, актеры Василий Мищенко и Михаил Полицеймако, заслуженная артистка РСФСР Марина Полицеймако и многие другие.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

О смерти 79-летнего артиста ранее сообщила его супруга Татьяна Борзых. Иван Бортник ушел из жизни 4 января.

Зрителям Бортник запомнился по ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Мама, не горюй", "Антикиллер", "Жила-была одна баба" и других. Не менее успешными признаны его работы в театральных постановках "Пугачев", "Мать", "На дне", "Живой", "Деревянные кони" и "Борис Годунов".

Прощание с Иваном Бортником проходит в Москве

утраты

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