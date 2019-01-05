Скончался актер Иван Бортник

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Актер Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет, сообщила Агентству "Москва" его супруга Татьяна Борзых.

Артиста не стало вечером 4 января. Вероятной причиной кончины жена Бортника назвала тромб.

Иван Бортник – народного артиста России. Он учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина.

С 1967 года работал в Театре на Таганке. Там он подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню "Письмо к другу".

Бортник исполнил центральные роли в спектаклях "Пугачев", "Мать", "На дне", "Живой", "Деревянные кони", "Борис Годунов".

Также он сыграл в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Мама, не горюй", "Антикиллер", "Жила-была одна баба" и других.