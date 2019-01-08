Умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев

Российский режиссер и продюсер Юрий Кушнерев скончался в возрасте 81 года. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов.

Прощание с режиссером пройдет в четверг, 10 января, в Ритуальном зале ЦКБ.

Кушнерев окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров, мастерская Георгия Данелии. С 1968 года он работал на киностудии "Мосфильм".

Режиссер работал над картинами "Комедия давно минувших дней" и "Мой любимый клоун", "Ребро Адама", "Ку! Кин-дза-дза" и другими.